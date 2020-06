La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



08.32 Il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Il Mattino: "Il calcio italiano riscriva le proprie regole, sarebbe un grave errore non utilizzare questo momento per attuare le riforme. Non sono mai stato contro la ripresa, chiedevo solo un piano B e poi è spuntato anche un piano C". ​



08.27 La Uefa studia un piano per riaprire gli stadi a un limitato numero di spettatori (qualche migliaio) in occasione delle final eight di Champions (a Lisbona in Portogallo) ed Europa League (a Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen in Germania). Le sedi verranno confermate il prossimo 17 giugno, quando verrà prese una decisione anche sulla Supercoppa Europea (a Budapest in Ungheria).