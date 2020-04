La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Secondo quanto riferisce un'agenzia Ansa,, in occasione dell'incontro del 22 aprile scorso col Ministro dello Sport Spadafora. La Federcalcio fa sapere che l'esigenza di avere comunicazioni sull'argomento arrivano dalla Lega di A e precisa che tali "fughe in avanti sono ritenute dannose per il calcio italiano".in questo periodo di stop dettato dall'emergenza Covid-19. Il direttore sportivo Leonardo è impegnato in una laboriosa trattativa coi giocatori per una riduzione degli stipendi, ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo.dopo la decisione della Federcalcio e del governo locali di annullare i campionati professionistici nazionali a causa del coronavirus. Dopo Utrecht e Cambuur,nei confronti della Federazione., già costretto ad accettare lo slittamento delle stesse all'estate 2021: "", ha dichiarato a Nikkan Sports. Mori ha smentito infatti che sia pensabile un ulteriore rinvio delle competizioni.Secondo quanto raccolto da Le Parisien,rispetto a quella di molti club europei per facilitare il rientro in Francia dei suoi(il caso più significativo è quello di Neymar).che, se negativo, autorizzerebbe il ritorno all'attività degli atleti.