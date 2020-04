Edin Dzeko si conferma uno dei più sensibili al tema coronavirus. Dopo i video messaggi dei giorni scorsi, il capitano della Roma ha visto la foto di Alfredo, un infermiere di Potenza che ogni giorno è in prima linea per sconfiggere, che sulla sua tuta si è scritto “Dzeko 9”. Il motivo? Far felice suo figlio piccolo di cinque anni, che di Edin è un super tifoso, e per alleggerire un po’ le stressanti giornate nei reparti Covid. Dzeko e la moglie Amra, dopo aver visto la foto sul Romanista, hanno così deciso di regalare una maglia blu col numero 9 firmata e con una dedica. Un modo per regalare un sorriso a chi sta soffrendo di più.