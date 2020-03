Scontro aperto tra Fedez e il Codacons sulle raccolte fondi per l'emergenza legata al coronavirus. L'associazione aveva avanzato dubbi su quella lanciata tre settimane fa dal cantante e da sua moglie Chiara Ferragni per la nuova terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Ora è Fedez a puntare il dito contro il Codacons, accusato di stare "spacciando sul proprio sito una campagna di raccolta fondi apparentemente contro il coronavirus, quando basta cliccare sul banner per scoprire che le donazioni servono a sostenere SOLO loro stessi".



Venerdì sera, durante Propaganda Live su La 7, Medici Senza Frontiere hanno risposto a Bruno Vespa, che si chiedeva dove fossero finiti... Stanno lavorando con i colleghi degli ospedali locali tra Lodi e le Marche: "Quando c'è bisogno noi ci siamo, portiamo la nostra esperienza maturata in epidemie come l'Ebola".



Un gruppo dedicato alla Madonna Nera di Viggiano in provincia di Potenza ha postato su Facebook un video (vero o taroccato?) in cui si vede una nuvola sopra Piazza San Pietro che assume la sagoma di una figura femminile simile alla Madonna, proprio mentre Papa Francesco pregava ieri contro il coronavirus.