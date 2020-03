in Three Little Birds, quello che è diventato (dal 1977 in poi) un mantra che rasserena e da speranza agli animi di tutti. Il potere salvifico della musica e del rock non ci salverà, di certo, dal Coronavirus ma per l’ennesima volta nella storia, la seconda arte ha la possibilità di fare del bene all'umanità mentre cerchiamo di fare quello che più è utile per salvare gli altri e noi stessi: la solidarietà. Solidarietà che non è mai stata semplice come in questa situazione d’emergenza., non è complicato: è semplice più che strimpellare la Canzone del Sole o Wonderwall con la chitarra. E sono gli stessi sportivi e artisti che di solito ammiriamo nella loro dimensione più congeniale, spazi aperti e clamore del pubblico, a ricordarcelo. L’ha fatto l’attaccante del Sassuolo,, in un Mapei Stadium deserto prima del blocco della Serie A, con un semplice foglietto e un marleyano messaggio:che, nella loro semplicità e dalla tranquillità delle quattro mura domestiche, ci ricordano che possiamo farci rasserenare dalla musica, anche se lontana da amplificatori e brividi del palco. Possiamo, dobbiamo farlo ora, per poter apprezzare ancora di più tra qualche mese il boato di una curva dopo un gol o un coro di un’intera arena nel più emozionante dei ritornelli singalong, festeggiando tutti insieme la sconfitta di questo virus maledetto.e tantissimi altri. Tutti lì a ricordarci che è il momento di fare un gesto tanto semplice quanto eroico.CLICCA SULLA GALLERYE in questo isolamento, carico di psicosi, ansie e paure possiamo farci consolare da quegli album che hanno dato speranza a intere generazioni e prenderci del tempo per capirli meglio e approfondire il loro significato: modalità di fruizione non semplice in quest’epoca fatta di streaming e ascolto veloce delle canzoni in modalità shuffle.