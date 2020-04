Marouane Fellaini è lontano in Cina, dove gioca con lo Shandong Luneng, ma non dimentica le sue origini e lo Standard Liegi. E per aiutare il club in cui ha iniziato la carriera, in difficoltà in questa emergenza coronavirus, il centrocampista belga ex Manchester United non ha esitato: Fellaini ha donato a titolo personale 3 milioni di euro allo Standard per garantirne la permanenza nella Jupiler Pro League. Il club ha promesso di restituire i soldi appena sarà possibile, non si sa cosa abbia risposto il giocatore.