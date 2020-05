La Fifa organizzerà un match ufficiale per raccogliere fondi per aiutare a combattere il Covid-19 "non appena la situazione sanitaria lo permetterà. Lo riporta l'Ansa, assieme alle parole del presidente Gianni Infantino: "Siamo impegnati a organizzare un evento globale per raccogliere fondi non appena la situazione sanitaria lo consente, anche se dovremo aspettare ancora qualche mese".