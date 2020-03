Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha discusso, questa sera con Giuseppe Conte, facendo determinate richieste, in una telefonata cordiale. Queste, riportate da Ansa, le parole di Fontana: “"Massiccio utilizzo dell'Esercito come presidio, insieme alle forze dell'ordine, per garantire il ferreo rispetto delle regole vigenti, partendo dalle 'corsette' e dalle passeggiate in libertà".