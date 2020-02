FORZA



In occasione del #DerbyMilano l'Inter indosserà una patch con un messaggio per Wuhan e tutta la popolazione cinese https://t.co/uae8zpgYVL pic.twitter.com/LaA1QJH27B — Inter (@Inter) February 8, 2020

e a tutta la popolazione cinese in questo momento di particolare difficoltà a causa dell'epidemia di. Il messaggio “Today and always. Together as a team. Forza Wuhan” sarà presente anche a San Siro in diverse zone dello stadio.Negli scorsi giornin. Il Gruppo Suning ha prestato supporto ai soccorsi sin dall’inizio dell’emergenza, con servizi di spedizione gratuiti e donazioni di prodotti importati dall’estero a ospedali e istituzioni locali.