Nel corso del consueto aggiornamento quotidiano, l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha fornito il dato aggiornato sull'emergenza coronavirus nella Regione: "1.455 nuovi contagi (ieri 1.292) per un totale di 47520, ma sono stati effettuati 6765 tamponi, molti più di ieri. 351 i decessi (ieri 357) per un totale di 8.311. I ricoverati in terapia intensiva sono 1381, +30 rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 11802, +40 rispetto a ieri. 791 i dimessi. In provincia di Milano 387 nuovi casi nelle ultime 24 ore, nel giorno precedente erano stati 482. E' il dato più significativo".