Il calcio genovese scende in campo unito contro l'emergenza Coronavirus.



Genoa, Sampdoria ed Entella hanno infatti annunciato che a partire da oggi daranno una mano concreta a quelle famiglie rimaste escluse dalla lista dei 35.000 utenti a cui il Comune garantirà buoni per l'acquisto di generi alimentari.



Secondo quanto scrive l'edizione genovese di Repubblica, i tre club cominceranno con il raccogliere 700mila euro utili a venire incontro alle esigenze di circa 5.000 domande rimaste inevase. Un cifra che dovrebbe contribuire a garantire scorte alimentare per circa 12mila genovesi.