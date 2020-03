Il Comune di Genova si appella a Genoa e Sampdoria per ottenere un aiuto da estendere a tutte le realtà sportive della Regione.



Con una lettera aperta firmata dal delegato allo sport del Comune di Genova, Stefano Anzalone, Palazzo Tursi chiede esplicitamente alle dirigenze delle due società calcistiche un intervento diretto che eviti il tracollo di migliaia di realtà sportive attive in Liguria: “Ho scritto una lettera ai presidenti di Genoa e Sampdoria - fa sapere Anzalone - e ho chiesto ad Enrico Preziosi e Massimo Ferrero quando finirà l’emergenza sanitaria del Coronavirus di aiutarci a salvare lo sport genovese e ligure che stanno vivendo un momento di grandissima difficoltà. Solo a Genova stiamo parlando di mille società e quasi 4000 addetti. Numeri che bisogna moltiplicare pensando a tutta la regione. Si rischiano centinaia di posti di lavoro e il blocco di tutte le attività. Genoa e Sampdoria possono davvero darci una mano per creare iniziative che possano rappresentare un aiuto concreto quando si potrà tornare alla normalità”.