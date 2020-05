Quale futuro per i tifosi di calcio dopo l'emergenza coronavirus? Dalla Spagna arriva l'esempio del Getafe, che lancia una nuova iniziativa per i suoi 13mila abbonati: chi rinnoverà per la prossima stagione, avrà l'abbonamento gratis. A darne l'annuncio a Radio Marca è stato il presidente del club Angel Torres, spiegando che per chi parteciperà all'iniziativa ci saranno da pagare solo le partite di coppa.