Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha aderito alla campagna di donazioni #HelpingHands, mani che aiutano, insieme allo sponsor tecnico dei suoi guanti da gioco, la Reusch. Ecco l'appello lanciato dall'estremo difensore nerazzurro sul suo profilo Instagram: "Tutti insieme! Dona ora per sostenere l'ospedale Sacco nella lotta contro il coronavirus. Cliccate sul link nella BIO di @reuschgoalkeeping e fate la vostra donazione. Grazie mille a tutti quelli che ogni giorno danno il loro massimo per combattere il virus".



AI PORTIERI- La sottoscrizione è aperta sulla piattaforma Go Fund Me (gofundme.com) ed è dedicata a tutti i portieri: "Tutti voi portieri, ora, fate parte della stessa squadra per raccogliere fondi per l'Istituto Sanitario ASST Fatebenefratelli Luigi Sacco di Milano, una delle città e delle regioni che sono state colpite in maniera più drammatica dal Coronavirus. La donazione sarà finalizzata alla acquisizione di attrezzature, beni e servizi e alla realizzazione di specifiche iniziative per il miglioramento delle attività di cura e di assistenza".