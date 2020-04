La Regione Lombardia rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus: +713 contagi per un totale di 71.968 e 163 decessi nelle ultime 24 ore (totale 13.269). -32 in terapia intensiva (724) e -302 dimessi da altri reparti. Sono 709 i guariti, per un totale di 46.172.