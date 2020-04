Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli fornisce l'aggiornamento sui dati del coronavirus in Italia nella consueta conferenza stampa:



totale attualmente positivi: 95.262, +1.195 rispetto a ieri. Di questi 3.693 in terapia intensiva, -99 rispetto a ieri. Ricoverati con sintomi -233 per un totale di 28.485. 63.084 sono a casa in isolamento senza sintomi o sintomi lievi. Sono 552 i deceduti, per un totale di 17.669. I guariti salgono a 26.491, nuovo record di 2.099 rispetto a ieri. Numero dei guariti negli ultimi giorni è del 50% dei guariti registrati dall'inizio dell'epidemia. Oggi il numero dei nuovi contagi e pari a 3.836 rispetto a ieri, il totale delle persone contagiate è 139.422.