Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli fornisce quotidiano bollettino sui dati relativi al coronavirus in Italia: il totale dei positivi è di 75.528, + 1.648 rispetto a ieri (ieri erano +3.815); di questi, 3.981 in terapia intensiva. Il numero dei decessi nelle ultime 24 ore è di 812 decessi (ieri 756), per un totale di 11.591. Buone notizie per quanto riguarda i guariti: il totale sale a 14.620, +1.590, numero più alto di guarigioni da quando è iniziata l'emergenza.​