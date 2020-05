La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus. Oggi per la prima volta sono 11 le regioni senza nemmeno una vittima: si tratta di Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. Una sola vittima nelle Marche e una in Sicilia. La Lombardia è l'unica regione che oggi fa registrare più di 10 vittime.



• Attualmente positivi: 43.691 (-2.484)

• Deceduti: 33.340 (+111, +0,3%)

• Dimessi/Guariti: 155.633 (+2.789, +1,8%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 450 (-25, -5,3%)

• Tamponi: 3.824.621 (+69.342)



Totale casi: 232.664 (+416, +0,2%)