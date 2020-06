La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus: zero contagi in Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. Anche il Veneto ha annunciato zero contagi, quindi i 6 riportarti nel bollettino della Protezione Civile devono riferirsi ai giorni scorsi.



• Attualmente positivi: 35.262 (-615)

• Deceduti: 33.899 (+53, +0,2%)

• Dimessi/Guariti: 165.837 (+759, +0,5%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 287 (-6, -2%)

• Tamponi: 4.236.535 (+49.478)



Totale casi: 234.998 (+197, +0,08%)