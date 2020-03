Come di consueto la Protezione Civile, attraverso la conferenza stampa di Agostino Miozzo, ha diramato il bollettino odierno con i dati sul Coronavirus. Nella giornata di oggi si registrano 999 guariti in più, in totale i guariti salgono a 10361. Il numero dei nuovi casi è pari a 4.492, con un totale attuale 62.013 soggetti attualmente positivi. Di questi, 33.648 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e 3612 in terapia intensiva. Sono 662 i nuovi deceduti.