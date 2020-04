Sono 3.021 i nuovi casi in tutta Italia, con 420 decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 464).​ Aumentano i contagi a Milano: sono 412 i nuovi casi nell'area metropolitana, di cui 246 in città (ieri 277, 105 in città). In tutta la Lombardia sono 1091 i nuovi positivi, mentre i decessi scendono a 166. -34, invece, per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva.