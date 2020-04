Niente taglio degli stipendi all'Arsenal. Il club londinese avrebbe proposto un taglio del 12,5% su base annua, che verrebbe rimborsato interamente in caso di ripresa e qualificazione alla prossima Champions, mentre in caso di pass per l'Europa League la riduzione passerebbe al 7,5%, i giocatori però hanno detto no. Sono disponibili a continuare le trattative a patto che quanto risparmiato sugli ingaggi venga usato dal club per mantenere interamente gli stipendi di tutti gli altri dipendenti.