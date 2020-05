Bloomberg riporta un comunicato uscito lunedì da parte dei Centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie (KCDC) che sostiene che i pazienti ancora positivi dopo la guarigione clinica non sono in realtà contagiosi. Se confermata, sarebbe una buona notizia per tutti coloro che ci mettono settimane a “negativizzarsi”.