L'Italia è al lavoro per contenere il contagio del Coronavirus. Calciomercato.com vi racconterà, minuto per minuto, tutti gli aggiornamenti.



10.15 - Beppe Sala, sindaco di Milano, parla al Corriere della Sera, affrontando il tema Coronavirus e toccando le Olimpiadi del 2026: “Nessuna preoccupazione. I Giochi saranno una delle occasioni di rilancio. Meno male che le abbiamo vinte. Il pericolo maggiore per Milano? Milano è una città che senza apertura al mondo si affloscia. Ho sempre detto di no all’idea di una città stato perché credo nelle città mondo. Noi lo siamo e siamo inseriti in un circuito globale. Vedo due estremi da evitare. Il primo è di chi recita che è meglio un mondo chiuso. Il secondo è invece chi dice che «non cambierà nulla in noi». Partiamo dal primo e mi rivolgo ai tanti profeti delle chiusure e dell’autarchia: se volevate la dimostrazione di che cosa è un mondo chiuso ce l’avete sotto agli occhi. È questo, quello che vediamo in questi giorni. Allo stesso tempo non è neanche pensabile che i nostri comportamenti non escano in qualche modo trasformati dalla crisi. Bisogna trovare una giusta via di mezzo”​



10.10 - Il ritorno degli ottavi di finale in Champions League contro la Juventus fuori dall'Italia per il Coronavirus? L'allenatore del Lione, Rudi Garcia risponde: "Non sappiamo dove e quando giocheremo".







9.15 - ​Il campionato è pronto a riprendere, con le partite non giocate lo scorso weekend che verranno recuperato questo weekend. E in mattinata è atteso il calendario con orari e date che diventeranno ufficiali. C’è solo un problema da risolvere: Inter-Sampdoria, la partita che non trova spazio. Molto dipenderà dal cammino europeo dei nerazzurri. E poi, ovviamente, bisognerà trovare i giorni giusti per le semifinali di Coppa Italia.



8.30 - Idea Final Four. Come scrive Tuttosport, è in ballo l’idea, per quanto riguarda la Coppa Italia, di fare una sorta di Fina Four per concentrare gli ultimi impegni di Coppa Italia nell’ultima settimana di maggio. Ma tutto dipenderà dall’andamento nelle coppe europee di Inter, Juve e Napoli.