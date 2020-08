Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus: 1.411 nuovi casi, ma salgono ancora i tamponi effettuati (94.024, ieri 93.539). Calano i decessi (5, ieri 13), due ricoverati in meno in terapia intensiva.





• Attualmente positivi: 21.932

• Deceduti: 35.463 (+5, +0,01%)

• Dimessi/Guariti: 206.554 (+225, +0,11%)

• Ricoverati: 1.198 (+74)

• di cui in Terapia Intensiva: 67 (-2)

• Tamponi: 8.313.445 (+94.024)



Totale casi: 263.949 (+1.411, +0,54%)