Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: tornano a salire i contagi, 1.912 su 107.269 tamponi nelle ultime 24 ore, a fronte dei 1.786 nuovi casi riscontrati ieri su oltre 108mila tamponi. 20 i decessi, scendono di due unità i ricoverati in terapia intensiva.



• Attualmente positivi: 47.718

• Deceduti: 35.801 (+20, +0,06%)

• Dimessi/Guariti: 222.716 (+954, +0,43%)

• Ricoverati: 2.981 (+4)

• di cui in Terapia Intensiva: 244 (-2)

• Tamponi: 1.089.963 (+107.269)



Totale casi: 306.235 (+1.912, +0,63%)