Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 13.762 i nuovi casi su 288.458 tamponi eseguiti. 347 i morti nelle ultime 24 ore, cala il conto dei ricoveri ordinari (-309), sale lievemente quello delle terapie intensive (+2). I vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia sono 3.235.140, di cui prime dosi 1.923.397 e seconde dosi 1.311.743.



Attualmente positivi: 384.501

Deceduti: 94.887 (+347)

Dimessi/Guariti: 2.286.024 (+17.771)

Ricoverati: 20.008 (-309)

di cui in Terapia Intensiva: 2.045 (+2)

Tamponi: 37.204.747 (+288.458)



Totale casi: 2.765.412 (+13.762, +0,5%)