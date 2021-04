Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 17.221 i nuovi casi a fronte di 362.162 tamponi eseguiti, il tasso di positività sale al 4,7% (+0,7% rispetto a ieri). Sono 487 i decessi nelle ultime 24 ore (ieri 627), calano i ricoveri ordinari (-485) e quelli in terapia intensiva (-20). I vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia sono 11.850.555, di cui prime dosi 8.196.889 e seconde dosi 3.653.666. Le dosi disponibili ma non ancora somministrate sono 3.718.175.



Attualmente positivi: 544.330

Deceduti: 112.861 (+487)

Dimessi/Guariti: 3.060.411 (+20.229)

Ricoverati: 32.514 (-485)

di cui in Terapia Intensiva: 3.663 (-20)

Tamponi: 52.117.901 (+362.162)



Totale casi: 3.717.602 (+17.221, +0,47%)