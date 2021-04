La Protezione Civile ha diffuso il consueto bollettino con gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia.



Sono 17.567 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 18.938). Sale così ad almeno 3.754.077 il numero di persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono morte 344 persone (ieri 718), per un totale di 113.923 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 20.483 (ieri 26.175), in tutto invece 3.107.069. Attualmente i soggetti positivi risultano essere 533.085.



I tamponi sono stati 320.892, 42.081 in meno rispetto a ieri quando erano stati 362.973. Il tasso di positività è al 5,5% (l’approssimazione di 5,47%).