Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 17.959 nuovi casi di coronavirus su 564.698 tamponi effettuati (tasso positività 3.2%), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 5.152.264. I decessi sono stati 86, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 134.472. Sono 791 i pazienti in terapia intensiva, 15 in più rispetto a ieri