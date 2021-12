L'interesse del Galatasaray per Dennis Man del Parma è cosa nota, come più volte rimarcato dall'allenatore dei turchi Fatih Terim. Tuttavia a spegnere le voci di un accordo già concluso tra il club di Istanbul e il giocatore ci ha pensato la Becali Sport, agenzia che cura gli interessi dell'attaccante romeno, ai microfoni di parmalive.com:"Il ragazzo sta bene al Parma. Si trova molto bene con il nuovo allenatore e vorrebbe andare in Serie A con il Parma".