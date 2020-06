La Protezione Civile ha reso noto il bollettino odierno, con gli aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus in Italia.



Sono 178 i nuovi contagiati, il dato più basso dal 26 febbraio. In totale il numero dei contagiati arriva a 233.917 persone. Di queste, 33.475 sono decedute, di cui 60 nelle ultime 24 ore. 158.355 sono state invece dimesse, 848 nelle ultime 24 ore. Attualmente i soggetti positivi sono 41.367, -708, rispetto a ieri. Attualmente sono 6.099 i pazienti ricoverati con sintomi, di cui 424 in terapia intensiva.