Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 1.786 nuovi casi di coronavirus su 108.019 tamponi effettuati, che portano il totale di casi da inizio emergenza a 304.323. I decessi sono stati 23, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 35.781. 246 i malati in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri. Salgono a 221.762 i dimessi e guariti (+1.097)