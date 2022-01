E' in netta crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi di Covid-19 sono 189.109, nuovo record da inizio pandemia, contro i 170.844 di ieri. Prosegue il raddoppio su base settimanale. I tamponi sono 1.094.255, circa 130mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività balza dal 13,9% al 17,3%. I decessi sono 231 (ieri 259), per un totale di 138.276 vittime dall’inizio della pandemia. Sempre in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +41) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.428, mentre i ricoveri ordinari sono 452 in più (ieri +579), 13.364 in totale.