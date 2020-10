La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 19.143 i nuovi positivi al Covid-19 su 182.032 tamponi effettuati. 91 i decessi nelle ultime 24 ore, aumenta di 57 unità il dato dei ricoveri in terapia intensiva.



• Attualmente positivi: 186.002

• Deceduti: 37.059 (+91)

• Dimessi/Guariti: 261.808 (+2.352)

• Ricoverati: 11.598 (+912)

• di cui in Terapia Intensiva: 1.049 (+57)

• Tamponi: 14.314.453 (+182.032)



Totale casi: 484.869 (+19.143, +4,11%)