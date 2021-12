Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 19.215 i nuovi casi a fronte di 501.815 tamponi eseguiti, tasso di positività 3,8%. Sono 66 i decessi nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoveri con sintomi (+158) e quelli in terapia intensiva (+11).



Attualmente positivi: 284.877

Deceduti: 134.831 (+66)

Dimessi/Guariti: 4.805.809 (+8.151)

Ricoverati: 7.526 (+169)

di cui in TI: 829 (+11)

Tamponi: 125.992.518 (+501.815)



Totale casi: 5.225.517 (+19.215, +0,37%)