Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 20.499 i nuovi casi su 325.404 tamponi eseguiti. 253 i decessi delle ultime 24 ore. Salgono i ricoveri (+61) e quelli in terapia intensiva (+26).



• Attualmente positivi: 404.664

• Deceduti: 97.227 (+253)

• Dimessi/Guariti: 2.387.032 (+11.714)

• Ricoverati: 20.486 (+61)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.194 (+26)

• Tamponi: 39.552.816 (+325.404)



Totale casi: 2.888.923 (+20.499, +0,71%)