Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus: 235 nuovi casi (di cui 95 in Lombardia), in lieve aumento rispetto ai 223 di ieri. Le vittime sono 21 (ieri 15).





• Attualmente positivi: 14.621

• Deceduti: 34.848 (+15, +0,04%)

• Dimessi/Guariti: 191.944 (+477, +0,2%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 71 (-8, -10,1%)

• Tamponi: 5.599.826 (+51.011*)



Totale casi: 241.419 (+235, +0,1%)