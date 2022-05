Il Ministero della Salute ha comunicato i dati ufficiali per quanto riguarda il Covid in Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 30.310 positivi, 108 le vittime. Sono stati effettuati 247.741 tamponi da ieri, per un tasso di positività del 12,2%.. Sono meno di 900mila le persone positive al Covid nel nostro paese