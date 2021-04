Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 7.767 nuovi casi di coronavirus su 112.962 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 3.686.707. I decessi sono stati 421, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 111.747. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.743, 6 in più rispetto a ieri.



Vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 11.344.180



Di cui prime dosi: 7.834.342

Di cui seconde dosi: 3.509.838



Dosi disponibili ma non ancora somministrate: 2.792.300



variazione dosi di vaccino somministrate rispetto alle 17 di ieri: +187.854



Media settimanale delle somministrazioni giornaliere: 226.437