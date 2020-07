Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 234 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale da inizio emergenza a 243.061. I decessi sono stati 9 (8 in Lombardia), con il totale delle vittime che arriva a 34.954. Gli attualmente positivi nel Paese sono 13.179, 124 in meno rispetto a ieri, 68 i ricoverati in terapia intensiva (+1)