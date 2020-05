Ecco i numeri aggiornati di oggi sugli effetti del Covid-19 in Lombardia: rispetto a ieri aumento di 522 positivi, che portano il totale dei contagi nella regione a 83.820. Si registrano 111 decessi in più, complessivamente le vittime sono 15.296 dall’inizio della pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 297, con un calo di 10 unità. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.080 tamponi (in totale sono 53.8243). Sono guarite 653 persone, in totale sono 30.009.