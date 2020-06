La Protezione Civile ha diramato il bollettino odierno sulla diffusione del coronavirus in Italia.



In Italia 238.159 persone hanno contratto il virus, +331 rispetto alla giornata di ieri, per una crescita dello 0,1%. Di queste, 34.514 sono decedute, 66 nelle ultime 24 ore (0,2%). Sono invece 180.544 i guariti, di cui 1.089 nelle ultime 24 ore (+0,6%). Attualmente le persone positivi delle quali si ha certezza sono 23.101, -824 rispetto a ieri (-3,4%).



I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.867, -246 rispetto a ieri (-7,9%), di cui 168 in terapia intensiva, +5, rispetto a ieri (+3,1%).