Ognuno di noi ha una grande responsabilità.

Anche se preferisco marcare a uomo da domani si difende a zona, vinciamo la partita!

Come in una squadra, solo dopo parleremo di come è andata.#EmergenzaCovid19 pic.twitter.com/Ioj9kyY4p7 — Giorgio Chiellini (@chiellini) November 5, 2020

Giorgio, capitano della, lancia un messaggio social in vista della giornata di domani, che sancirà l'inizio della nuova strategia anti covid, con l'Italia divisa in zone rosse, arancioni e gialle. Queste le parole del 3 bianconero: "Ognuno di noi ha una grande responsabilità. Anche se preferisco marcare a uomo da domani si difende a zona, vinciamo la partita! Come in una squadra, solo dopo parleremo di come è andata".