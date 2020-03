Il momento non è semplice, il Coronavirus ha confinato in Italia tutta la popolazione ed arrivano segnali anche fuori dal nostro Paese.



Sono partite tante iniziative benefiche e messaggi di sostegno da parte di personaggi importanti. Tra questi arriva anche quello di un napoletano acquisito, Diego Armando Maradona. Queste le sue parole tramite un post sul suo profilo Instagram:



"Ho vissuto a Napoli sette anni. Lì vive parte della mia famiglia, molta gente che mi vuole bene e a cui io voglio bene. L'Italia è parte della mia vita e perciò voglio mandare il mio messaggio di sostegno in questo momento difficile. In Italia tutti hanno capito quanto sia importante rimanere a casa. Spero che in Argentina tutti risponderemo in tempo. Alcuni fanno ironia, ma la verità è che sabato scorso qui in Argentina nessuno parlava di pandemia. Tutti ci siamo salutati con un bacio e tutti gli stadi erano pieni. È vero quel detto secondo cui 'non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire'. Spero che tutti riusciremo a superare questo momento nel miglior modo possibile. Sia lì, che qui. È difficile educare un Paese in 15 minuti, ma possiamo riuscirci con l'educazione, l'obbedienza e il rispetto. Buona fortuna a tutti!".