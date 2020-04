Il consorzio europeo costituito da ReiThera di Pomezia (Roma), Leukocare di Monaco e Univercells di Bruxelles ha reso noto che si stanno svolgendo attività per iniziare i test del vaccino contro il coronavirus. In estate, dunque, al via i test sull'uomo in Italia. L'obiettivo è garantire la produzione di milioni di dosi a tempo record.