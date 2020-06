Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 402 nuovi casi di positività al coronavirus (in crescita rispetto agli 84 di ieri), che portano il totale dei casi a 89.928 da inizio pandemia. I decessi sono stati 21 (il totale in questo caso è di 16.222).



Sono calati di 371 unità gli attualmente positivi (totale 19.853). 19.389 i tamponi effettuati da ieri, che portano il totale a 800.276. I pazienti in terapia intensiva ora sono 120.