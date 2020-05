La Protezione Civile ha comunicato i dati relativi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 57.674 tamponi e sono stati riscontrati 397 casi (ieri 300), con un rapporto dello 0,69%, che rappresenta il minimo storico. I decessi di giornata sono 78, mentre ieri erano stati 92; aumentano di 2.677 unità i guariti, mentre i casi positivi calano di 2.358, portando il totale a 52.942. Continuano a calare anche i ricoverati in terapia intensiva, oggi 20 in meno (7.917), mentre ieri erano stati 12.