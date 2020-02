L'allerta Coronavirus in Italia influenza anche il mondo del calcio e dello sport e Calciomercato.com vi racconterà LIVE gli eventi di giornata.



09.15 - Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, fino alla serata di ieri ha spinto per non far disputare neanche a porte chiuse la sfida in programma domenica fra Udinese e Fiorentina. Oggi la decisione definitiva.



09.00 - Oggi il Consiglio dei Ministri straordinario deciderà se e come prolungare o ridurre le misure preventive e cautelari messe in atto per arginare l'emergenza Coronavirus.



08.45 - Questa mattina in via Allegri è in programma anche una riunione tra il presidente della Figc Gravina e i rappresentanti delle componenti federali. Non va escluso che la chiusura degli eventi sportivi in alcune regioni vada avanti la prossima settimana coinvolgendo la semifinale di Coppa Italia di mercoledì a Torino, Juventus-Milan, e qualche partita nel weekend.



08.30 MALAGO', "DA MARTEDI’ NOVITA'" - Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato del caso Coronavirus: “Da uomo delle istituzioni credo che si sia voluto dare un segnale di sensibilità e di attenzione e confermare la priorità della salute pubblica. Ma questo ha innescato una serie di reazioni a catena con le quali ci troviamo a fare i conti. Da lunedì non posso che sperare che il rispetto delle prescrizioni adottate rimetta il Paese nelle condizioni di rientrare nella normalità. Ma nessuno lo può garantire e, di conseguenza, penso che si stia navigando a vista. Martedì sapremo se i divieti hanno funzionato, o se sono stati una scommessa persa e pagata cara”.



DANNO ECONOMICO - “Rappresentiamo il 2 per cento del Pil, più l’indotto. Fate voi. C’è un danno economico enorme, ma c’è anche un danno propriamente sportivo. Se ti annullo una competizione in casa, valida per la qualificazione olimpica, la tua squadra avrà meno chance. Se hai una finale di Coppa del mondo di un grande sport, che è a rischio, il danno per quella disciplina si proietta nel futuro. Ed è incalcolabile”.