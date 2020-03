Jurgen Klopp, manager del Liverpool, parla nel podcast In the Duffle Bag di JD, dicendo la sua sull’emergenza coronavirus: “Per tutto il giorno, probabilmente anche quando dormo, i miei ragazzi sono la mia priorità. Non è quello che voglio, ma succede perché ci sono molte informazioni nella mia mente. La cosa più importante per me è che il giocatore sia al top quando torneremo a giocare; quindi stiamo attenti con l'alimentazione, l'allenamento e la tattica. È importante mantenere determinazione e motivazione".